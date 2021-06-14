سياسة
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الادّعاء الكندي يوجّه تهماً بالإرهاب إلى مواطن قتل عائلة مسلمة دهساً
وجّه الادّعاء الكندي اتهامات بالإرهاب، اليوم الاثنين، إلى رجل متهم بدهس وقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة واحدة في منطقة لندن بأونتاريو. وتقول الشرطة إنّ الواقعة كانت عن سبق إصرار وترصد ومثّلت هجوماً يستهدف مسلمين.
الادّعاء الكندي يوجّه تهماً بالإرهاب إلى مواطن قتل عائلة مسلمة دهساً
توجيه تهم إرهاب بحق كندي قتل عائلة مسلمة بكندا دهساً / Reuters
14 يونيو 2021

وجّه الادّعاء الكندي اتهامات بالإرهاب، الاثنين، إلى رجل متهم بدهس وقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة واحدة في منطقة لندن بأونتاريو.

وأعلن الادّعاء أنّ التّهم الأربع الموجهة إلى ناثانيال فيلتمان (20 عاماً) بالقتل من الدرجة الأولى تمثّل عملاً مِن أعمال الإرهاب، كما حدّث الادعاء تلك الاتهامات بموجب قانون العقوبات في كندا.

وتقول الشرطة إنّ الواقعة كانت عن سبق إصرار وترصّد ومثّلت هجوماً يستهدف مسلمين.

ويواجه فيلتمان أيضاً تهمة واحدة من القتل العمد بسبب النشاط الإرهابي.

وصدرت الاتهامات فيما مثُل فيلتمان في جلسة محكمة قصيرة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة صباح الاثنين. ولم يدخل في اتفاق اتّهام حتى الآن.

والاثنين، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ 9 أعوام بجروح خطيرة إثر عملية دهس متعمدة وقعت مساء يوم 6 يونيو/حزيران في منطقة لندن قرب مدينة تورونتو.

وقتل سلمان أفضال، 46 عاماً، وزوجته مديحة سلمان، 44 عاماً، وابنتهما يمنى، 15 عاماً، وجدتها طلعة أفضال، 74 عاماً، بينما كانوا في جولة سير مساء يوم 6 يونيو/حزيران. وأصيب الابن الأصغر للزوج، فايز، وعمره 9 أعوام، بإصابات خطيرة لكن من المتوقع أن يتعافى.

وألقت السلطات القبض على فيلتمان بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مرأب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد في مدينة لندن بأونتاريو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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