سياسة
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بعد انتشار فيديو لامرأة بجانب شخص ينزف.. شرطة مكّة تكشف الملابسات
أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، توقيف شخصين على خلفية فيديو ظهرت فيه امرأة تقف قرب شخص ينزف وهو ملقى على الأرض. ما قصتهما؟
بعد انتشار فيديو لامرأة بجانب شخص ينزف.. شرطة مكّة تكشف الملابسات
شرطة مكة توقف شخصين على خلفية فيديو ظهرت فيه امرأة تقف قرب شخص ينزف
14 يونيو 2021

أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، توقيف شخصين على خلفية فيديو ظهرت فيه امرأة تقف قرب شخص ينزف وهو ملقى على الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة قوله إن السلطات تحركت بعد انتشار "مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة".

وأضاف أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في محافظة جدة، كشفت أن من ظهر في الفيديو هما شخصان "في العقد الرابع من العمر..".

وأردف قائلاً: "بسبب خلاف عائلي بينهما تعرّض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة".

وأكد المتحدث، وفق البيان، أن السلطات أوقفت الشخصين و"اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية, وأحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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