



مارلين مونرو، أيقونة الجمال الأمريكية التي أثارت الجدل بحياتها المليئة بالأحداث الغامضة، كنهايتها بسبب انتحارها في منزلها حسب ما قال طبيب شرعي في مدينتها. لكن المثير بالاهتمام.. شخصية مشهورة مثل مارلين مونرو، لماذا تقدم على الانتحار؟

في رسالة كتبتها بفترة إقامتها في المستشفى تقول فيها: ”كم أتمنى الموت وأن أذهب بعيدا، إني وحيدة وأشعر دائما بمرارة هذه الوحدة“. كلمة ”الوحدة“ في الرسالة تجعلنا نتسائل: كيف يؤدي الشعور بالوحدة إلى الانتحار؟ وهل هناك حلول لنتخلص من هذا الشعور الخطير؟

من تي آر تي عربي.. أنا آمال زعامطة ورح جاوبك على هي التساؤلات.