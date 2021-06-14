كشفت صحيفة ميديابارت" الفرنسية، الاثنين، عن تخطيط جماعة يمينية متطرفة فرنسية لتسميم المنتجات الغذائية في محال بيع الطعام الحلال، بهدف قتل المسلمين عام 2018.

وعلمت المديرية العامة للأمن الداخلي بالمخطط عبر عميل زرعته في صفوف الجماعة اليمينية المتطرفة، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنّ المخطط أعدته "حركة القوات العملياتية" (AFO) الفرنسية المتطرفة عام 2018.

وأشارت إلى إلقاء القبض على 15 عضواً من أعضاء الحركة التي حرّضت على "محاربة المسلمين وتنفيذ أعمال عنف".

وأوضحت أنّ أعضاء الحركة هدفوا عبر "عملية حلال" إلى تسميم المنتجات الغذائية في محال بيع الطعام الحلال، إلا أنّ اثنين من أعضائها عارضا تنفيذ العملية درءاً لمخاطرة قتل الأطفال والمسنين.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي حصلت على معلومات تفيد بأن الحركة كانت تستعد لتنفيذ "هجوم على 200 إمام".

وخلال عمليات التفتيش التي جرت في منازل المشتبه بهم، بينهم موظفون عموميون وعناصر شرطة متقاعدون وجنود سابقون، ضُبطت مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات وكميات كبيرة من الأسلحة.