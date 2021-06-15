أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنّ لقاءه مع بايدن في بروكسل كان "إيجابياً"، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ يؤكد أنّ توسّع نفوذ الصين يمثّل تهديداً لأمن الحلف.

الجديد على TRT عربي:

تركيا.. دور محوري بموقعها الجيوسياسي وصاحبة ثاني أكبر جيش بالناتو

الانزواء والسجن أم النهوض من الرماد.. ما مصير نتنياهو بعد الإطاحة به؟

شاهد!

عُرسٌ صحافي

أردوغان: لقائي مع بايدن "إيجابي" وعلى الناتو الاضطلاع بدور فاعل في كل مكان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنّ لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، "كان إيجابياً على صعيد استمرار العلاقات"، وإنه وجّه له دعوة لزيارة تركيا. [TRT عربي]

وشدد الرئيس التركي أنّ "على الناتو الاضطلاع بدور فاعل في كلّ مكان تكون فيه حاجة لمظلّة الحلف الأمنية مِن البحر المتوسط إلى البحر الأسود ومن أوروبا إلى آسيا". [TRT عربي]

الناتو: الصين وروسيا تهددان الحلف.. ونُساهم بتدابير إضافية لحفظ أمن تركيا

قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن توسع نفوذ الصين يمثل تهديداً لأمن الحلف، لافتاً إلى أن قادة "الناتو" اتفقوا على ضرورة التصدي لهذا التهديد. [TRT عربي]

وعقب اختتام أعمال قمة الحلف أكد زعماء دول "الناتو"، في بيان، زيادة إسهاماتهم في التدابير الأمنية من أجل تركيا. [TRT عربي]