سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 15 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 يونيو/حزيران 2021
أردوغان: اللقاء مع بايدن “إيجابي” ودعوته لزيارة تركيا  / Reuters
15 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنّ لقاءه مع بايدن في بروكسل كان "إيجابياً"، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ يؤكد أنّ توسّع نفوذ الصين يمثّل تهديداً لأمن الحلف.

الجديد على TRT عربي:

تركيا.. دور محوري بموقعها الجيوسياسي وصاحبة ثاني أكبر جيش بالناتو

الانزواء والسجن أم النهوض من الرماد.. ما مصير نتنياهو بعد الإطاحة به؟

شاهد!

عُرسٌ صحافي

أردوغان: لقائي مع بايدن "إيجابي" وعلى الناتو الاضطلاع بدور فاعل في كل مكان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنّ لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، "كان إيجابياً على صعيد استمرار العلاقات"، وإنه وجّه له دعوة لزيارة تركيا. [TRT عربي]

وشدد الرئيس التركي أنّ "على الناتو الاضطلاع بدور فاعل في كلّ مكان تكون فيه حاجة لمظلّة الحلف الأمنية مِن البحر المتوسط إلى البحر الأسود ومن أوروبا إلى آسيا". [TRT عربي]

الناتو: الصين وروسيا تهددان الحلف.. ونُساهم بتدابير إضافية لحفظ أمن تركيا

قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن توسع نفوذ الصين يمثل تهديداً لأمن الحلف، لافتاً إلى أن قادة "الناتو" اتفقوا على ضرورة التصدي لهذا التهديد. [TRT عربي]

وعقب اختتام أعمال قمة الحلف أكد زعماء دول "الناتو"، في بيان، زيادة إسهاماتهم في التدابير الأمنية من أجل تركيا. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us