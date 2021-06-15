سياسة
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أردوغان يصل أذربيجان عقب مشاركته في قمة الناتو
الرئيس التركي يصل العاصمة الأذربيجانية باكو رفقة وفد مِن المسؤولين الأتراك، ومن المنتظر أن يزور مدينة شوشة المحررة بعد 28 عاماً على احتلالها من أرمينيا، وسيُشرف على استقباله رسمياً الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
أردوغان يصل أذربيجان عقب مشاركته في قمة الناتو
الرئيس التركي وصل إلى مدينة شوشة الأذربيجانية في قرة باغ / AA
15 يونيو 2021

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة الأذربيجانية باكو قادماً مِن بروكسل عقب مشاركته في قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان في استقباله بمطار حيدر علييف، يعقوب أيوبوف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، وخلف خلفوف نائب وزير الخارجية، وسفير باكو في أنقرة هازار إبراهيم وسفير أنقرة في باكو جاهد باغجي.

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه أيضاً المتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدّث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو، عثمان أشقن باك.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس التركي مدينة شوشة المحررة بعد 28 عاماً على احتلالها من أرمينيا، وسيُشرف على استقباله رسمياً الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبعد لقاء ثنائي بين الزعيمين، ستُعقد مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي، وجولة في مدينة شوشة المحررة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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