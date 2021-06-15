سياسة
2 دقيقة قراءة
بيدرو سانشيز: نرغب في عقد قمّة تركية إسبانية قريباً
أعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن رغبة بلاده في عقد قمّة مع تركيا ومنتدى أعمال بين البلدين، قريباً، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو.
بيدرو سانشيز: نرغب في عقد قمّة تركية إسبانية قريباً
أكد رئيس الوزراء الإسباني أنه بحث في لقائه مع الرئيس التركي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف اللاجئين / Twitter
15 يونيو 2021

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغبة بلاده عقد قمّة مع تركيا في أقرب وقت ممكن، بعد لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

جاء ذلك في تغريدة لسانشيز على تويتر، مرفقة بصورة مشتركة مع الرئيس أردوغان.

وقال سانشيز: "نتشارك الرغبة في عقد قمّة إسبانية تركية، إلى جانب عقد منتدى أعمال بين البلدين".

وأشار إلى أنّه بحث في لقائه مع الرئيس التركي، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف اللاجئين.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان حول لقاء الزعيمين، أنّ أردوغان قدّم شكره لإسبانيا بسبب نشرها منظومة باتريوت للدفاع الجوي في ولاية أضنة التركية، وموقف مدريد الإيجابي من علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الخارجية الإسبانية أنّ أردوغان وسانشيز بحثا الأوضاع في سوريا وأفغانستان وملف اللاجئين، ونقلت تقدير سانشيز لدور تركيا في ملف اللاجئين.

ومن المنتظر أن تستضيف تركيا القمّة الدورية السابعة لحكومتي تركيا وإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us