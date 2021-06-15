أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغبة بلاده عقد قمّة مع تركيا في أقرب وقت ممكن، بعد لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

جاء ذلك في تغريدة لسانشيز على تويتر، مرفقة بصورة مشتركة مع الرئيس أردوغان.

وقال سانشيز: "نتشارك الرغبة في عقد قمّة إسبانية تركية، إلى جانب عقد منتدى أعمال بين البلدين".

وأشار إلى أنّه بحث في لقائه مع الرئيس التركي، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف اللاجئين.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان حول لقاء الزعيمين، أنّ أردوغان قدّم شكره لإسبانيا بسبب نشرها منظومة باتريوت للدفاع الجوي في ولاية أضنة التركية، وموقف مدريد الإيجابي من علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الخارجية الإسبانية أنّ أردوغان وسانشيز بحثا الأوضاع في سوريا وأفغانستان وملف اللاجئين، ونقلت تقدير سانشيز لدور تركيا في ملف اللاجئين.

ومن المنتظر أن تستضيف تركيا القمّة الدورية السابعة لحكومتي تركيا وإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.