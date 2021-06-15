سياسة
3 دقيقة قراءة
بينهم قيادات من الصفّ الأوّل.. "إخوان مصر" تطالب بوقف تنفيذ إعدام 12 شخصاً
طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بوقف تنفيذ حكم نهائي صدر بحق 12 شخصاً بينهم قياديون مِن الصف الأول، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة".
بينهم قيادات من الصفّ الأوّل.. "إخوان مصر" تطالب بوقف تنفيذ إعدام 12 شخصاً
من بين المحكومين قيادات من الجماعة هم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأحمد عارف والوزير السابق أسامة ياسين / Reuters
15 يونيو 2021

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الثلاثاء، بوقف تنفيذ حكم نهائي صدر بإعدام 12 شخصاً بينهم قياديون مِن الصفّ الأوّل للجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فضّ اعتصام رابعة".

جاءت المطالبة في بيان للجماعة، غداة إعلان محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بالبلاد، تأييد حكم أوّلي صدر في سبتمبر/أيلول 2018، بإعدام 12 شخصاً بينهم قياديون بالجماعة هم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين.

الحكم وفق القانون المصري نهائي وواجب التنفيذ، ويعدّ الأوّل بحقّ قياديين بالصف الأول منذ صيف 2013 والأزمة مع النظام، الذي يعتبر الجماعة "محظورة".

وفيما لم تعلّق الحكومة على الأحكام حتى الآن، خاصّة أنها تؤكد عادة أنّ قضاءها "مستقل ونزيه"، قالت جماعة الإخوان في بيان إنّها "ترفض تلك الأحكام" وتطالب "العالم الحرّ بكل مؤسساته ومنظّماته بوقف تنفيذها".

واعتبرت الجماعة تلك الأحكام "انتقامية"، مؤكدة أنها "لن توقف مسيرة دعوتها".

ولم يصدر عن محامي المحكومين أيّ تعليق على الأحكام حتى الآن، وسط إدانات مِن أسر المُدانين عبر حساباتهم على منصتي فيسبوك وتويتر.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فضّ اعتصام رابعة، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أوّلي، في سبتمبر/أيلول 2013.

وأُوقف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحّتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضّت قوات مِن الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النّهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفضّ عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إنّ أعداد الضحايا تتجاوز هذا الرقم.

​​​​​​​ووفق القانون، لا يُنفّذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحقّ له أيضاً إصدار عفوٍ أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us