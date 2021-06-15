سياسة
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الخارجية التركية تصف البيان الختامي لاجتماع أثينا الوزاري بأنه "لا قيمة له"
وصفت الخارجية التركية البيان الختامي المشترك لاجتماع 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في أثينا، بأنه "تجمّع للدفاع عن الادعاءات التي تطلقها اليونان وقبرص الرومية بخصوص شرق المتوسط".
الخارجية التركية تصف البيان الختامي لاجتماع أثينا الوزاري بأنه "لا قيمة له"
المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش ينتقد البيان الختامي لاجتماع أثينا الوزاري / AA
15 يونيو 2021

قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن البيان المشترك الذي نُشر في ختام اجتماع 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في أثينا، "لا قيمة له".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، في بيان، أن اجتماع وزراء خارجية دول جنوب أوروبا، عبارة عن تجمع للدفاع عن الادعاءات التي تطلقها اليونان وقبرص الرومية بخصوص شرق المتوسط وأزمة جزيرة قبرص.

وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد سنوياً، ويصدر عنه بيان مشترك أحادي الجانب، ويدافع عن سياسات اليونان وإدارة قبرص الرومية.

وأكد أنه من المحال أن تساهم مثل هذه الاجتماعات المنحازة وغير الحيادية في إحلال التعاون والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وشدد على استحالة إقامة تعاون بنّاء في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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