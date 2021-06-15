سياسة
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أردوغان يلتقي علييف في طريقه نحو مدينة شوشة المحررة
التقى الرئيس التركي نظيره الأذربيجاني في مدينة فضولي المحررة في أذربيجان، وهو في طريقه نحو شوشة، وبعد تبادلهما الحديث لفترة من الزمن، توجه الزعيمان بالسيارة نفسها إلى شوشة.
أردوغان يلتقي علييف في طريقه نحو مدينة شوشة المحررة
أردوغان يلتقي علييف في طريقه نحو مدينة شوشة المحررة / AA
15 يونيو 2021

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في مدينة فضولي، في إطار زيارة رسمية يُجريها إلى أذربيجان.

وتوجه الرئيس أردوغان خلال ساعات الصباح مِن العاصمة باكو إلى مدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني.

والتقى الرئيس التركي نظيره الأذربيجاني في مدينة فضولي المحررة أيضاً، وهو في طريقه نحو شوشة.

وبعد تبادلهما الحديث لفترة من الزمن في فضولي، توجّه الزعيمان بالسيارة نفسها إلى شوشة.

وأطلع علييف نظيره التركي على أعمال إعادة الإعمار والبناء التي تُنفّذ في المنطقة على طول الطريق.

وفجر اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان، إلى باكو قادماً مِن بروكسل، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه أيضاً المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو، عثمان أشقن باك.

ويُجري الرئيس أردوغان زيارة رسمية إلى أذربيجان يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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