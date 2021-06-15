وجهت شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء، اتهامات لقوات روسية صنفتها بالـ"مرتزقة" بارتكاب جرائم حرب في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنها خلصت بعد تحقيق مستقل أجرته مع عدد من الصحفيين المحليين ومجموعة "ذا سنتري" المستقلة إلى ارتكاب مرتزقة روس معروفين باسم فاغنر "جرائم حرب" في إفريقيا الوسطى.

ونقلت عن أحد خبراء الأمم المتحدة, لم تسمه , قوله إن الانتهاكات التي ارتكبتها المرتزقة ترقى إلى "جرائم حرب"، دون تحديد هوية الضحايا أو طبيعة الانتهاكات بشكل مفصل.

وأضافت: "هناك أدلة مقلقة على فظائع ضد حقوق الإنسان ارتكبها المرتزقة الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأشارت إلى أنه جرى منع فريق الشبكة من الدخول إلى بعض المناطق في إفريقيا الوسطى على خلفية نشرها تقارير سابقة حول أنشطة هؤلاء المرتزقة.

وانزلقت جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الفوضى في مارس/آذار 2013 عندما أطاح مسلحو تحالف "سيليكا" وأغلب عناصره من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيزي الذي تناصره مليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية والمدعومة فرنسياً.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 أقدمت القوات الفرنسية بالتعاون مع القوات الإفريقية الموجودة في البلاد على نزع أسلحة أكثر من 7 آلاف من مقاتلي "سيليكا"، ووضعهم في ثكنات مختلفة بالعاصمة بانغي.

وهو ما أغضب المسلمين باعتبار أن هذه القوات كانت تمثل لهم شيئاً من الحماية في مواجهة المليشيات المسيحية.

وانهارت مراراً محاولات التوصل إلى سلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.

وفي فبراير/شباط 2019، وقعت حكومة إفريقيا الوسطى اتفاقية مع عدة مجموعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، تلتزم بدمج بعض المقاتلين في وحدات الجيش الجديدة وقادتها في الحكومة.