سياسة
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تزامناً مع مسيرة الأعلام.. إسرائيل تحول مسار الطائرات تحسباً من صواريخ غزة
قالت قناة "كان" الرسمية إنه "في ظل الاستعدادات الأمنية المرافقة لمسيرة الأعلام، جرى تحويل مسار الطائرات التي تهبط في إسرائيل"، فيما قال موقع "واللا" العبري إن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
تزامناً مع مسيرة الأعلام.. إسرائيل تحول مسار الطائرات تحسباً من صواريخ غزة
إسرائيل حولت مسار الطائرات التي تهبط في مطار بن غوريون الدولي / Reuters
15 يونيو 2021

حوّلت إسرائيل مسار الطائرات التي تهبط في مطار بن غوريون الدولي، في تل أبيب (وسط)، تحسباً لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على "مسيرة الأعلام" بالقدس الشرقية.

وقالت قناة "كان" الرسمية "في ظل الاستعدادات الأمنية المرافقة لمسيرة الأعلام، جرى تحويل مسار الطائرات التي تهبط في إسرائيل".

من جانبه، قال موقع "واللا" العبري، إن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولفت إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد صحة الأنباء حول تحويل مسار الطائرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت "مسيرة الأعلام" الاستفزازية من شارع "هنفيئيم" (الأنبياء) بالقدس الغربية بمشاركة نحو 5 آلاف مستوطن إسرائيلي إلى باب العمود بالقدس الشرقية المحتلة.

واستناداً إلى الشرطة الإسرائيلية فإن المسيرة ستمر من ساحة باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة، حيث سيؤدي يمينيون إسرائيليون "رقصة الأعلام"، بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، حسب التقويم العبري.

والاثنين، اعتبرت حركة "حماس" في تصريح صحفي، للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

ودعت الحركة المقدسيين وفلسطينيي الداخل الإسرائيلي إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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