أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تحطيم رقم قياسي في المعدل اليومي لعمليات التطعيم ضد كورونا بواقع مليون جرعة.

وقال قوجه في تغريدة، مساء الثلاثاء: "وصلنا قبل قليل إلى هدفنا المتمثل في مليون جرعة".

وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية ضد كورونا، إلى 35 مليوناً و689 ألفاً و604.

وأوضحت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 21 مليوناً و765 ألفاً و906، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 13 مليوناً و923 ألفاً و698.