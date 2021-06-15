سياسة
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إسطنبول.. توقيف ياباني "يصطاد" صغار القططة لأكلها
أعلنت السلطات التركية توقيف أجنبي يحمل الجنسية اليابانية، الثلاثاء، واتهامه بقتل صغار القططة وتناول لحومها، بعدما جمعها من أمام منزله في حي "كوتشوك جكميجة" بإسطنبول، وأحالت السلطات المتهم إلى شعبة الأجانب تمهيداً لترحيله خارج تركيا.
إسطنبول.. توقيف ياباني "يصطاد" صغار القططة لأكلها
القططة تعد من أهمّ المقومات الجمالية في مدينة إسطنبول / Getty Images
15 يونيو 2021

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، شخصاً أجنبياً لاتهامه بقتل صغار القططة وتناول لحومها، بعدما جمعها من أمام منزله في حي "كوتشوك جكميجة" بإسطنبول.

وبدأت السلطات التركية التابعة لقيادة حماية البيئة والطبيعة والحيوانات، تحقيقاً إثر تلقيها بلاغاً بانبعاث روائح كريهة من منزل شخص ياباني كان قد جمع قططة صغيرة أمام المبنى الذي يقيم فيه، واصطحبها إلى منزله في الحي المذكور.

وإثر عمليات بحث وتفتيش في المنزل، توصلت السلطات إلى أن المتهم الياباني "د.م" قتل القططة وأكلها.

وفرضت السلطات على المتهم غرامة مالية تقدر بأكثر من 10 آلاف ليرة تركية (نحو 1167 دولاراً)، بموجب قانون حماية الحيوانات.

وأحالت السلطات المتهم الياباني إلى شعبة الأجانب تمهيداً لترحيله خارج تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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