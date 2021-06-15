سياسة
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موقع أمريكي: طائرة فريق اغتيال خاشقجي حطت في القاهرة.. ما السبب؟
تحدث موقع “ياهو نيوز” الأمريكي عن هبوط طائرة فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مصر قبل توجهها إلى إسطنبول، مبيناً أن الفريق السعودي الذي ارتكب جريمة القتل حصل على مواد مخدرة قاتلة من مطار القاهرة.
موقع أمريكي: طائرة فريق اغتيال خاشقجي حطت في القاهرة.. ما السبب؟
ماهية المخدر أو المسكن ومن قدمه في منتصف الليل بمطار القاهرة لا يزال لغزاً / Reuters
15 يونيو 2021

كشف موقع ياهو نيوز الأمريكي تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتحدث الموقع عن هبوط طائرة فريق الاغتيال في مطار القاهرة، مبيناً أن المسؤولين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة القتل حصلوا على مواد مخدرة قاتلة من مصر.

وأوضح نقلاً عن معلومات وصفها بالحصرية، أن الطائرة هبطت في القاهرة، قبل وصولها إلى إسطنبول، وحصل طاقمها على مواد مخدرة قاتلة يمنع استخدامها.

وذكر أن ماهية هذا المخدر أو المسكن ومن قدمه، في منتصف الليل بمطار القاهرة، لا تزال لغزاً.

وأشار إلى أن القتلة حقنوا هذه المواد في ذراع خاشقجي اليسرى؛ لتسريع موته ما أدى لمقتله في غضون دقائق.

وبين الموقع أن هذه المعلومات حصل عليها من ملاحظات في الاستجوابات السرية التي جرت للقتلة من قبل السلطات السعودية.

وكشف الموقع أن هذه المعطيات تشير إلى احتمالية وجود متواطئين مصريين مع القتلة، لا سيما أن المواد المخدرة سُلّمت إليهم داخل مطار القاهرة.

وأوضح التحقيق أن ثلاثة من أعضاء فرقة القتل السعودية ثبتوا خاشقجي بعد دخوله القنصلية، بعد نشوب شجار بينه وبينهم.

بعدها قام صلاح الطبيقي، وهو طبيب شرعي بوزارة الداخلية السعودية، بحقنه في ذراعه اليسرى بجرعة كبيرة (تكفي لقتله) من المخدر المحظور الذي أحضره فريق القتل خلال توقف طائرتهم بالقاهرة.

ويظهر تطبيق "Plane Finder" للتتبع مسار الرحلات، أن طائرة "جلف ستريم" التي أقلعت من الرياض وعلى متنها فريق القتل السعودي، مساء الأول من أكتوبر/تشرين الأول، توقفت في القاهرة قبل أن تهبط في إسطنبول في الساعة 3:30 في اليوم التالي.

وذكر التحقيق أن مسؤولي المخابرات الأمريكية رفضوا التعليق حول ما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على علم بعلاقة القاهرة أو بأن أشخاصاً آخرين في العاصمة المصرية قد زودوا فريق القتل السعودي بالمخدر المحظور.

لكن "ريتشارد كلارك"، مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سابقاً، قال إن التفسير "الأكثر ترجيحاً" للتوقف في القاهرة هو أن المخابرات المصرية، التي تربطها علاقة وثيقة بالسعوديين، هم من زودوا فريق القتل السعودي بالمخدر الذي قتل خاشقجي.

وقال "كلارك"، في مقابلة: "هناك الكثير من أموال الحكومة السعودية التي تذهب لدعم حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويمكنك الحصول على الكثير مقابل هذه الأموال".

وعقّب: "لا أعتقد أنه كان على فريق القتل السعودي الكشف عن الهدف لنظرائهم المصريين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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