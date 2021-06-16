سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2021
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2021
"إعلان شوشة" حدّد خريطة طريق للعلاقات التركية -الأذربيجانية في المرحلة المقبلة / AA
16 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان وعلييف يوقعان "إعلان شوشة"، والرئيس الأمريكي يصل إلى جنيف للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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أردوغان وعلييف يوقعان "إعلان شوشة".. وقنصلية تركية مرتقَبة بالمدينة المحررة

وقّع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، على "إعلان شوشة" بين البلدين. وشوشة هي مدينة محررة من الاحتلال الأرميني ضمن المناطق التي استعادتها أذربيجان مؤخراً في قره باغ. وجاء التوقيع لدى زيارة أردوغان المدينة وعقده مؤتمراً صحفياً مع نظيره الأذربيجاني. [TRT عربي]

وقال الرئيس أردوغان في المؤتمر الصحفي: "مع (إعلان شوشة) حدّدنا خريطة طريق علاقاتنا (مع أذربيجان) للمرحلة المقبلة"، مبيناً: "نخطّط لفتح قنصلية عامة بمدينة شوشة التاريخية (بأذربيجان) في أقرب وقت". [TRT عربي]

خلافات كثيرة وتوقعات محبطة.. بايدن في جنيف لعقد قمة شاقَّة مع بوتين

حطّت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار جنيف آتيةً من بروكسل الثلاثاء، عشيَّة لقاء حساس للرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ جدّد بايدن عزمه على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين جانبَي الأطلسي وتوجيه رسالة واضحة إلى موسكو. [TRT عربي]

وتشكّل القمة مع بوتين ذروة رحلة بايدن الأولى إلى الخارج، وهي تنطوي على رهانات كبيرة للرئيس الأمريكي. وهو خامس رئيس أمريكي يعاصره فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية عام 1999. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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