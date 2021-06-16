سياسة
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لأول مرة.. إسماعيل هنية يزور المغرب بدعوة من "العدالة والتنمية"
قال مصدر من حزب العدالة والتنمية المغربي إن اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يصل إلى الرباط الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها للبلاد، تلبية لدعوة رسمية من الحزب.
لأول مرة.. إسماعيل هنية يزور المغرب بدعوة من "العدالة والتنمية"
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيُجرِي خلال زيارته للمملكة عدداً من اللقاءات مع قيادات الحزب  / AA
16 يونيو 2021

قال مصدر من حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، إن اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يصل إلى الرباط الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها للبلاد، تلبية لدعوة رسمية من الحزب.

وأفاد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ إدارية، في تصريح للأناضول مساء الثلاثاء، إن "زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتدّ إلى عدة أيام".

وأضاف أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيُجرِي خلال زيارته للمملكة عدداً من اللقاءات مع قيادات الحزب.

يُذكر أن زيارة هنية المرتقَبة للمغرب هي الأولى من نوعها، وتأتي بعد أشهر من إعلان المملكة المغربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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