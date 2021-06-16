سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت غارات على موقعين لكتائب القسام في غزة، مشيراً إلى أن الغارات جاءت ردّاً على "إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
الاحتلال الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على قطاع غزة
مقاتلات إسرائيلية تشنّ سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام بقطاع غزة / AA
16 يونيو 2021

شنّت مقاتلات إسرائيلية فجر الأربعاء، سلسلة غارات على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في غزة، بأن المقاتلات قصفت بعدة صواريخ موقعاً يتبع القسام، في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس.

كما أغارت المقاتلات على موقع آخَر لكتائب القسام في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

‏‎بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره حسابه على تويتر، إن مقاتلاته الحربية أغارت على مجمَّعات عسكرية تابعة لحركة حماس، واستُخدِمت معسكراتٍ ومواقعَ لالتقاء نشطاء الحركة في خان يونس وغزة.

وأضاف أن الغارات جاءت ردّاً على "إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة 22:40 عن وقوع إصابات جراء القصف.

والثلاثاء نظّم شبان فلسطينيون تظاهرات قرب الشريط الحدودي بغزة، وأطلقوا بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردّاً على تنظيم المستوطنين بمدينة القدس المحتلة ما يُسمَّى "مسيرة الأعلام".

وشارك نحو 5 آلاف مستوطن الثلاثاء في "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في المدينة، مردّدين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو "حائط البراق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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