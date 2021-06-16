سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول تعليق رسمي.. الصين تنفي أي تسرب إشعاعي بمحطة "تايشان" النووية
قالت وزارة البيئة الإيكولوجية الصينية في أول تأكيد لها للحادثة التي أثارت مخاوف بشأن سلامة المنشأة، إن الإشعاع ارتفع داخل المفاعل رقم 1 في محطة تايشان للطاقة النووية في مقاطعة غوانغدونغ، لكن احتوته حواجز تعمل كما هو مخطَّط لها.
في أول تعليق رسمي.. الصين تنفي أي تسرب إشعاعي بمحطة "تايشان" النووية
الإشعاع ارتفع داخل المفاعل رقم 1 في محطة تايشان للطاقة النووية في مقاطعة غوانغدونغ  / AFP
16 يونيو 2021

قالت الحكومة الصينية الأربعاء، إن محطة الطاقة النووية القريبة من هونغ كونغ بها خمسة قضبان وقود متضررة في المفاعل، لكن لم يحدث أي تسرُّب إشعاعي.

وقالت وزارة البيئة الإيكولوجية في أول تأكيد لها للحادثة التي أثارت مخاوف بشأن سلامة المنشأة، إن الإشعاع ارتفع داخل المفاعل رقم 1 في محطة تايشان للطاقة النووية بمقاطعة غوانغدونغ، لكن احتوته حواجز تعمل كما هو مخطط لها.

فيما أكدت حكومة هونغ كونغ أنها تراقب المنشأة وطلبت من المسؤولين في غوانغدونغ تقديم تفاصيل بعد أن أبلغت الشركة الفرنسية المشغلة يوم الاثنين عن زيادة تركيز بعض الموادّ النادرة والغازات النبيلة في دائرة المياه التي تغذّي الخزان.

وقال الخبراء إن قضبان الوقود تحطمت وسربت غازاً مُشِعّاً ينتج في أثناء الانشطار النووي.

وجاء في بيان الوزارة أنه "لا مشكلة في تسرب المواد الإشعاعية إلى البيئة"، وقالت إن الإشعاع في مبرّد المفاعل ارتفع، لكنه لا يزال ضمن "النطاق المسموح به".

وقالت الوزارة إن الغلاف الواقي لنحو خمسة من قضبان وقود المفاعل البالغ عددها 60 ألفاً تَضرَّر، مشيرة إلى أن مثل هذا الضرر كان حتمياً بسبب التصنيع ومشكلات أخرى، وكان أقل بكثير من المستوى الذي صُممت المنشأة للتعامل معه.

وأوضحت الوزارة أن المنظمين سيشرفون على إجراءات للسيطرة على مستويات الإشعاع داخل المفاعل دون، التطرق إلى التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us