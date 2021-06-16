أزاح لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، زجاجة مشروب كحولي من أمامه، في مؤتمر صحفي عُقِد بعد مباراة بين فرنسا وألمانيا، في إطار بطولة أمم أوروبا 2020.

وشوهد اللاعب الفرنسي المسلم في مقطع مصوّر وهو يُبعِد زجاجة بيرة أنتجتها شركة هاينكن، أحد رعاة البطولة، خلال مؤتمر صحفي عقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني.

وفعل بوغبا ذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أزاح زجاجة كوكا كولا من أمامه خلال مؤتمر صحفي شارك فيه.

ويُعرَف النجم البرتغالي بحثّه الدائم على المشروبات الصحية، وهو ما انعكس على رد فعله تجاه المشروبات الغازية خلال المؤتمر الصحفي، إذ نقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، زجاجتَي كوكا كولا بعيداً عنه، فيما شجّع المستمعين على شرب الماء.

وانخفض سعر السهم الواحد لشركة كوكا كولا من 56.10 دولارا أمريكياً إلى 55.22 دولاراً أمريكياً على الفور، بنسبة 1.6%، فيما انخفضت القيمة السوقية للشركة من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، أي بمقدار 4 مليارات دولار.

وقالت الشركة، وهي أحد الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020"، رداً على الحادثة، إنه "يحقّ لكل شخص الحصول على مشروبه المفضَّل حسب الأذواق والاحتياجات المختلفة".

بدوره قال متحدث باسم البطولة الأوروبية: "تُوفَّر المياه للاعبين، إلى جانب مشروبات كوكا كولا، عند الوصول إلى مؤتمراتنا الصحفية".