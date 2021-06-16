خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في بروكسل، لفتت المترجمة التي اختارها الرئيس التركي الأنظار.

والمترجمة المحجبة هي فاطمة قاوقجي/أبو شنب، ذات أصول فلسطينية، مختصة بالعلاقات الدولية، وهي ابنة مروة قاوقجي، أول نائبة محجبة في البرلمان التركي، التي طُردَت وأسقط عنها الرئيس التركي حينذاك سليمان ديمريل الجنسية، إذ منعها دخول البرلمان بحجابها، مما سبّب أزمة سياسية كبرى في البلاد.

وأُسقِطَت الجنسية التركية من مروة قاوقجي على أثرها، وطُورِدَت في أنحاء البلاد إلى أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن تعود للبلاد وتُعاد لها الجنسية.

وعملت فاطمة قاوقجي مساعدة بحث في أماكن مختلفة، منها منظمة بيكي تفند للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتمام تعليمها في واشنطن العاصمة.