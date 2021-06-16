سياسة
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خطفت الأنظار من الزعماء.. مَن فاطمة قاوقجي أبو شنب مترجمة أردوغان؟
خطفت مترجمة الرئيس التركي ذات الأصول الفلسطينية فاطمة قاوقجي/أبو شنب الأضواء خلال قمة الناتو، إذ لفتت كثيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن تكون؟
خطفت الأنظار من الزعماء.. مَن فاطمة قاوقجي أبو شنب مترجمة أردوغان؟
المترجمة المحجبة هي فاطمة قاوقجي/أبو شنب، وهي ذات أصول فلسطينية / وسائل التواصل
16 يونيو 2021

خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في بروكسل، لفتت المترجمة التي اختارها الرئيس التركي الأنظار.

والمترجمة المحجبة هي فاطمة قاوقجي/أبو شنب، ذات أصول فلسطينية، مختصة بالعلاقات الدولية، وهي ابنة مروة قاوقجي، أول نائبة محجبة في البرلمان التركي، التي طُردَت وأسقط عنها الرئيس التركي حينذاك سليمان ديمريل الجنسية، إذ منعها دخول البرلمان بحجابها، مما سبّب أزمة سياسية كبرى في البلاد.

وأُسقِطَت الجنسية التركية من مروة قاوقجي على أثرها، وطُورِدَت في أنحاء البلاد إلى أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن تعود للبلاد وتُعاد لها الجنسية.

وعملت فاطمة قاوقجي مساعدة بحث في أماكن مختلفة، منها منظمة بيكي تفند للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتمام تعليمها في واشنطن العاصمة.

مصدر:TRT عربي
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