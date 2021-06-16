كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، عن إجراء مليون و240 ألفاً و311 عملية تطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح قوجة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن الكثير من المواطنين حددوا موعداً وحصلوا على اللقاح خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أنه "تم إجراء مليون و240 ألفاً و311 عملية تطعيم باللقاح خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى أن هذا الرقم "يبعث على الثقة في الأيام المقبلة".

وفي السياق ذاته أظهرت معطيات وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية ضد كورونا إلى 35 مليوناً و689 ألفاً و604.

وأوضحت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 21 مليوناً و765 ألفاً و906، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 13 مليوناً و923 ألفاً و698.