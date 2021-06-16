سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان أمام البرلمان الأذربيجاني: قره باغ مكان تحطمت فيه أحلام الطامعين
في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأذربيجاني في العاصمة باكو التي يُجرِي لها زيارة رسمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إقليم قره باغ الأذربيجاني، هو "مكان أُحبِطَت فيه خطط الأطراف التي ترى العالم ساحة لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية".
أردوغان أمام البرلمان الأذربيجاني: قره باغ مكان تحطمت فيه أحلام الطامعين
ألقى الرئيس التركي خطاباً أمام أعضاء البرلمان الأذربيجاني في العاصمة باكو / AA
16 يونيو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إقليم قره باغ الأذربيجاني هو "مكان أُحبِطَت فيه خطط الأطراف التي ترى العالم ساحة لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي أمام أعضاء البرلمان الأذربيجاني في العاصمة باكو التي يُجري لها زيارة رسمية.

وأضاف قائلاً: "علينا جميعاً الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة أمامنا كي لا يتمكن أحد بعد الآن من وضع سلاسل على عنق منطقة القوقاز".

وأردف بأنه يجب أن لا يُبدِيَ أحد انزعاجاً من انتصار أذربيجان في قره باغ، "فهو ليس نصراً للتدمير والظلم، بل للبناء والعدل".

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته برؤية مدينة شوشة الأذربيجانية، عاصمة ثقافية للعالم التركي العام المقبل.

واستطرد: "نقف اليوم إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتنا، وليعلم العالم أننا سنواصل دعمها في المستقبل".

ولفت إلى أن إحلال السلام الدائم يكمن في التعاون القائم على أساس الثقة المتبادلة بين جميع شعوب ودول المنطقة.

وأشار إلى أن الاستقرار والسلام في القوقاز لن يعودا بفائدة على أذربيجان فحسب، بل على أرمينيا ودول المنطقة والعالم بأسره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us