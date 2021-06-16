قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إقليم قره باغ الأذربيجاني هو "مكان أُحبِطَت فيه خطط الأطراف التي ترى العالم ساحة لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي أمام أعضاء البرلمان الأذربيجاني في العاصمة باكو التي يُجري لها زيارة رسمية.

وأضاف قائلاً: "علينا جميعاً الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة أمامنا كي لا يتمكن أحد بعد الآن من وضع سلاسل على عنق منطقة القوقاز".

وأردف بأنه يجب أن لا يُبدِيَ أحد انزعاجاً من انتصار أذربيجان في قره باغ، "فهو ليس نصراً للتدمير والظلم، بل للبناء والعدل".

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته برؤية مدينة شوشة الأذربيجانية، عاصمة ثقافية للعالم التركي العام المقبل.

واستطرد: "نقف اليوم إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتنا، وليعلم العالم أننا سنواصل دعمها في المستقبل".

ولفت إلى أن إحلال السلام الدائم يكمن في التعاون القائم على أساس الثقة المتبادلة بين جميع شعوب ودول المنطقة.

وأشار إلى أن الاستقرار والسلام في القوقاز لن يعودا بفائدة على أذربيجان فحسب، بل على أرمينيا ودول المنطقة والعالم بأسره.