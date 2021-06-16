هنأ العاهل المغربي محمد السادس، نفتالي بينيت بانتخابه رئيساً لوزراء إسرائيل، خلفاً لبنيامين نتنياهو، حسب ما جاء في برقية أرسلها العاهل المغربي لبينيت الثلاثاء، ونشرتها وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقال الملك محمد السادس في البرقية، إن المملكة "حريصة على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيّرة الهادفة إلى خدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لشعوب المنطقة كافة العيش جنباً إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

تهنئة العاهل المغربي هذه أتت قبيل إعلان حزب "العدالة والتنمية" المغربي أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبدأ زيارة إلى البلاد الأربعاء، وفق بيان أصدره الحزب.

وقال البيان: "سيجري خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة حماس وقيادة الحزب حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها"، كما تتضمن الزيارة "لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى" لم يسمّها البيان.

ومساء الثلاثاء، قال مصدر من حزب العدالة والتنمية إنّ هنية، سيصل إلى الرباط الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها للبلاد، تلبية لدعوة رسمية من الحزب.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع إدارية، في تصريح للأناضول، أن "زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتد إلى عدة أيام".

يذكر أن زيارة هنية للمغرب هي الأولى من نوعها، وتأتي عقب أشهر من إعلان المملكة المغربية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".​​​​​​​

والأحد، منح الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة، برئاسة بينيت، زعيم حزب "يمينا" (يمين) بموافقة 60 نائباً، مقابل رفض 59 (من أصل 120).

وسيتناوب على رئاسة الحكومة بينيت، ويائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط)، بحيث يترأسها الأول حتى أغسطس/آب 2023.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.