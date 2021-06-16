تعرض السلطات في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ جوائز متنوعة يصل ثمن بعضها إلى مليون دولار لمن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في محاولة منها لمحاربة تخاذل مواطنيها عن تلقي اللقاح.

وشرعت السلطات في إجراء سحوبات على جوائز للتشجيع على التطعيم، بعد ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

ففي مقاطعة ماي تشايم في إقليم تشيانغ ماي بشمال تايلاند، وهي مقاطعة معظم سكانها من رعاة الماشية، بدأت السلطات هذا الشهر إجراء قرعة للفوز ببقرة وهو ما حقق نجاحاً باهراً.

وقال إنخام ثونجخام (65 عاماً)، الذي فاز ببقرة تبلغ من العمر عاماً وتصل قيمتها إلى عشرة آلاف بات (320 دولاراً) بعدما تلقى التطعيم، "هذه أفضل جائزة على الإطلاق".

وتقول السلطات إن الحملة التي دخلت أسبوعها الثاني وجوائزها 27 بقرة دفعت أكثر من 50% من سكان المقاطعة البالغ عددهم 1400، معظمهم من كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، إلى التسجيل من أجل التطعيم.

وفي هونغ كونغ، التي تسيطر حتى الآن على الوباء إلى حد بعيد، تخشى السلطات أن تؤدي معدلات التطعيم المتدنية إلى تعريض المدينة لتفشّ كبير.

ومن بين المحفزات المعروضة في القرعة لمن يتلقون اللقاح هناك قسائم شراء ورحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 10.8 مليون دولار هونج كونج (1.4 مليون دولار أمريكي).

وتتخذ بعض الشركات خطوات إضافية إذ تعرض إجازة مدفوعة الأجر للمحصنين، فيما يستخدم أحد النوادي الرياضية الخاصة العقاب بدلاً من المكافآت، إذ طلب من موظفيه تلقي التطعيم قبل نهاية يونيو/حزيران وإلا فسيُحرمون من العلاوات والترقيات وزيادة الراتب في المستقبل.

وحتى في الدول المتضررة بشدة من الجائحة، مثل إندونيسيا، تكافح السلطات لتهدئة المخاوف من اللقاحات.

وتبلغ الحصيلة الرسمية في إندونيسيا أكثر من 1.9 مليون إصابة وأكثر من 53 ألف وفاة بسبب الفيروس، فيما أشارت دراسات حديثة إلى أن الانتشار الحقيقي ربما يكون أكبر بثلاثين مرة.

وقالت سلطات تشيباناس إن إقناع كبار السن بأن اللقاحات آمنة وحلال صعب بوجه خاص، ولجأت إلى منح من يتلقى جرعة لقاح من كبار السن دجاجة حية.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إندونيسيا تلقي 5%، أو 8.8 مليون، فقط من السكان جرعتي تطعيم وهو ما يقل كثيراً عن العدد المستهدف تطعيمه بحلول نهاية العام البالغ 181.5 مليون شخص.