أعلن وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني، الأربعاء، رفض بلاده شحنة تقدر بحوالي 27 ألف طن من القمح الفرنسي، بسبب العثور على حيوانين نافقين في الشحنة.

جاء ذلك في وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن حمداني الذي أكد أن السلطات الجزائرية تطالب بتعويض عن الشحنة التي من المقرر إعادتها إلى فرنسا.

وأوضح الوزير أنه جرى العثور على الحيوانين النافقين الأسبوع الماضي في دفعتين مختلفتين من الشحنة.

من جهتها، تحدثت صحيفة النهار الجزائرية عن اكتشاف خنزير نافق عند تفريغ إحدى شحنات القمح الواردة من فرنسا.

وأكدت الصحيفة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من طرف الهيئات المعنية، حيث جرى تشميع المخازن استعداداً لإعادة الشحنة إلى مصدرها.

وتعدّ الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفرنسا أحد مورديها الرئيسيين.