سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد العثور على خنزير نافق.. الجزائر تعيد شحنات قمح واردة من فرنسا
رفضت الجزائر شحنة من القمح الفرنسي تقدر بحوالي 27 ألف طن، بعد العثور على حيوانين نافقين في دفعتين مختلفتين من الشحنة، وقررت إعادتها إلى مصدرها.
بعد العثور على خنزير نافق.. الجزائر تعيد شحنات قمح واردة من فرنسا
تحدثت صحيفة النهار الجزائرية عن اكتشاف خنزير نافق عند تفريغ إحدى شحنات القمح الواردة من فرنسا / Reuters
16 يونيو 2021

أعلن وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني، الأربعاء، رفض بلاده شحنة تقدر بحوالي 27 ألف طن من القمح الفرنسي، بسبب العثور على حيوانين نافقين في الشحنة.

جاء ذلك في وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن حمداني الذي أكد أن السلطات الجزائرية تطالب بتعويض عن الشحنة التي من المقرر إعادتها إلى فرنسا.

وأوضح الوزير أنه جرى العثور على الحيوانين النافقين الأسبوع الماضي في دفعتين مختلفتين من الشحنة.

من جهتها، تحدثت صحيفة النهار الجزائرية عن اكتشاف خنزير نافق عند تفريغ إحدى شحنات القمح الواردة من فرنسا.

وأكدت الصحيفة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من طرف الهيئات المعنية، حيث جرى تشميع المخازن استعداداً لإعادة الشحنة إلى مصدرها.

وتعدّ الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفرنسا أحد مورديها الرئيسيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us