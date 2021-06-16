سياسة
3 دقيقة قراءة
"تشجير أمني".. صندوق يهودي يزرع أشجاراً حول مستوطنات لحمايتها من نيران غزة
تقوم منظمة صهيونية بالإشراف على عملية تشجير حول مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة للحيلولة دون إطلاق نيران مباشرة تجاهها من القطاع.. ما القصة؟
"تشجير أمني".. صندوق يهودي يزرع أشجاراً حول مستوطنات لحمايتها من نيران غزة
عملية التشجير هي الأولى في مستوطنات الغلاف منذ نهاية العدوان الأخير على غزة / Reuters
16 يونيو 2021

استأنفت منظمة صهيونية، الأربعاء، عملية تشجير حول مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة للحيلولة دون إطلاق نيران مباشرة تجاهها من القطاع.

ويدور الحديث حول تخوف إسرائيلي من استهداف المستوطنات القريبة من غزة أو الطرق المؤدية إليها عبر إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو نيران القناصة.

وزرع الصندوق القومي اليهودي "كاكال"، مئات الأشجار الكبيرة في مستوطنة "كيسوفيم" (شرق القطاع)، ضمن المرحلة الرابعة من "التشجير الأمني" بمنطقة ما تسمى "غلاف غزة"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

والصندوق القومي اليهودي، منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية فيها، وتواصل عمله لاحقاً في فلسطين إبان الانتداب البريطاني، وحتى بعد إقامة دولة إسرائيل عام 1948.

وامتد نشاط الصندوق إلى الأراضي المحتلة عام 1967، وبشكل مكثف في مدينة القدس الشرقية.

وهذه هي عملية التشجير الأولى في مستوطنات الغلاف منذ نهاية العدوان الأخير على قطاع غزة بين 10-21 مايو/أيار الماضي.

ويأتي هذا النشاط ضمن تعزيز ما يعرف بمشروع " التشجير الأمني" في محاولة لحجب الرؤية عن المستوطنات، لحماية الجنود والمستوطنين داخلها من الصواريخ الموجهة ونيران القناصة، حسب المصدر ذاته.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي، بدأت الجهات الأمنية الإسرائيلية بفكرة التشجير الأمني بتمويل "كاكال" لحماية الجنود والآليات العسكرية المنتشرة قرب المستوطنات.

وبعد تعثره لمرات عديدة، عاد "التشجير الأمني" بقوة إلى الواجهة منذ عام 2018 بعد أن استهدفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة آليات عسكرية بصواريخ كورنيت.

وخلال العملية الأخيرة بقطاع غزة أطلقت الفصائل الفلسطينية في عمليات منفصلة 3 صواريخ كورنيت مضاد للدروع تجاه جيب ومركبة عسكرية وحافلة لنقل الجنود، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.

وكانت إسرائيل قد شنت عملية عسكرية أطلقت "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة بتاريخ 10 مايو/أيار استمرت 11 يوماً.

ورداً على العملية العسكرية الإسرائيلية، أطلقت الفصائل الفلسطينية على المعركة الأخيرة اسم "سيف القدس" بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس، وأطلقت خلالها مئات الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us