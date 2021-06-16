سياسة
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بالصور | خبّازة سويسرية تصنع "كعكة سلام" لقمة بايدن وبوتين
صنعت خبازة سويسرية كعكة بمناسبة قمة بايدن وبوتين كتبت عليها "كعكة سلام"، مستلهمة الفكرة من تقاليد المطبخين الأمريكي والروسي.
بالصور | خبّازة سويسرية تصنع "كعكة سلام" لقمة بايدن وبوتين
في الداخل كان نصف الكعكة بنكهة العسل، وفقاً للتقاليد الروسية ونصفها الآخر باللون الأحمر الغامق، الشائع في الولايات المتحدة / Reuters
16 يونيو 2021

ابتكرت خبازة سويسرية ما سمته "كعكة سلام" احتفالاً بقمة بايدن-بوتين الرئاسية، مستلهمة الفكرة من تقاليد المطبخين الأمريكي والروسي.

كُتب أعلى الكعكة باللون الأزرق الداكن عبارة "بيس أوف كيك" إلى جانب علمي البلدين ورموز لهما، عبارة عن دمية وإبريق لتحضير الشاي لروسيا وكوكاكولا وحلوى مارشميلو للولايات المتحدة.

وفي الداخل كان نصف الكعكة بنكهة العسل، وفقاً للتقاليد الروسية ونصفها الآخر باللون الأحمر الغامق، الشائع في الولايات المتحدة.

وقالت أولغا جونسون، مالكة مخبز كريستي في جنيف، حيث عُقدت قمة الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين: "لم تكن النية بيع الكعكة، كانت بمثابة تذكار، لكن كان رد الفعل بخصوصها رائعاً وطلب العديد من الأشخاص منها"، موضحة أنها بيعت كلها أمس الثلاثاء الأمر الذي دفعها لصنع المزيد.

وقالت جونسون، وهي مولودة لأبوين روسيين ومتزوجة من أمريكي، إنها كانت تأمل أن تكون الكعكة سبباً في رسم البسمة على وجوه الناس وشعورهم بالراحة.

وأضافت: "كلنا نأمل أن تكون القمة سلمية ونتيجتها طيبة للغاية وإيجابية، نأمل في ذلك وأعتقد أن جنيف تريد هذا وكل العالم يريد هذا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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