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أردوغان أمام البرلمان الأذربيجاني: قره باغ مكان تحطمت فيه أحلام الطامعين، قمة بايدن بوتين.. محادثات "إيجابية وبنّاءة" رغم التحذيرات والاتهامات.

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أردوغان أمام البرلمان الأذربيجاني: قره باغ مكان تحطمت فيه أحلام الطامعين

في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأذربيجاني في العاصمة باكو التي يُجرِي لها زيارة رسمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إقليم قره باغ الأذربيجاني هو "مكان أُحبِطَت فيه خطط الأطراف التي ترى العالم ساحة لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية". [TRT عربي]

وأضاف قائلاً: "علينا جميعاً الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة أمامنا كي لا يتمكن أحد بعد الآن من وضع سلاسل على عنق منطقة القوقاز". [TRT عربي]

قمة بايدن بوتين.. محادثات "إيجابية وبنّاءة" رغم التحذيرات والاتهامات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاشات التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها "إيجابية"، لكنه حذّر نظيره الروسي بأن واشنطن لن تتسامح مع أيّ تدخل في الانتخابات الأمريكية. فيما اعتبر بوتين أنّ "المحادثة كانت بنّاءة للغاية". [TRT عربي]

بدوره اعتبر الرئيس بوتين اجتماعه المباشر الأول مع بايدن بنّاءً، وأن "هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة، والاتفاق لحل جميع القضايا العالقة مع الولايات المتحدة". [TRT عربي]