سياسة
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إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الإمارات.. ما السبب؟
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم إدراج الإمارات العربية المتحدة في "قائمة الدول الخطرة التي تحمل تحذير السفر"، محذرة المواطنين من السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الإمارات.. ما السبب؟
إسرائيل تصنف الإمارات دولةً خطرةً بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا فيها
17 يونيو 2021

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، المواطنين من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إدراج الإمارات العربية المتحدة في "قائمة الدول الخطرة التي تحمل تحذير السفر".

وبذلك تنضم الإمارات إلى 13 دولة أخرى تحذر إسرائيل رعاياها من السفر إليها وهي أوغندا، وأوروغواي، وجزر سيشل، وبوليفيا، وإثيوبيا، والمالديف، وناميبيا، ونيبال، وباراغواي، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا وتونس.

ووفقاً للبيان، فقد تم إخراج البيرو من قائمة الدول الخطرة.

وأشار البيان إلى أنه في حال لم يطرأ تحسن على الصورة الوبائية في الدول المذكورة، فمن المتوقع إدراجها في قائمة الدول بـ"مستوى خطورة قصوى".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن إجمالي عدد الإصابات بمرض كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر فبراير/شباط 2020 بلغ 839730، من بينهم 241 حالة نشطة، و6248 وفاة و25 حالة خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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