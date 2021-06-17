سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد فتى من بلدة "بيتا" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي
كشف مصدر طبي فلسطيني عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ويدعى أحمد بني شمسة.
استشهاد فتى من بلدة "بيتا" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي
مصدر طبي فلسطيني يعلن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاماً / AA
17 يونيو 2021

أعلن مصدر طبي فلسطيني، الخميس، عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء.

وقال المصدر الطبي الذي يعمل في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لوكالة الأناضول، إن الفلسطيني الشهيد من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وتوفي متأثراً بجراح أُصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الشهيد يدعى أحمد بني شمسة.

ولفت إلى أن بني شمسة كان قد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وخضع للعلاج، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة "بني شمسة" ووصفت إصابته بـ"الحرجة".

وقال شاهد عيان لوكالة الأناضول، إن الشاب أصيب خلال مواجهات ينظمها أهالي بلدة بيتا بشكل متكرر، احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

وتشهد بلدة "بيتا" مواجهات ليلية شبه منتظمة، رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية في جبل صبيح التابع لها.

​​​​​​​وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يوجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us