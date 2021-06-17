سياسة
2 دقيقة قراءة
العثماني لهنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء
قال رئيس الحكومة المغربية: إن "المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية"، فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية".
العثماني لهنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء
إسماعيل هنية يلتقي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال زيارة يجريها للعاصمة الرباط / AA
17 يونيو 2021

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء: إن "الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية".

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووفد من حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بالعاصمة الرباط.

وأضاف: أن "الشعب الفلسطيني يحمي المسجد الأقصى المبارك بأرواحه وسواعده، ويبطل المشاريع التي تستهدف سرقة التاريخ والجغرافيا".

وقال هنية: "أعبر باسمي واسم إخواني في وفد قيادة الحركة عن عظيم الشكر والتقدير لهذه الدعوة التي تلقيناها من أجل زيارة المغرب الشقيق".

وأردف: "اللقاء (مع العثماني) باكورة اللقاءات في هذه الزيارة وهو استفتاح طيب، وآمل أن تكون لهذه الزيارة النتائج المرجوة والمتوقعة من المغرب الشقيق".

وتابع موضحاً: "أمامنا مهمات ما بعد الانتصار، وسنتباحث مع رئيس الحكومة ومختلف القوى والأحزاب والمكونات".

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني: إن "المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، أي أن لها مكانة مهمة جداً لدى المغاربة ملكاً وحكومة وشعباً".

وأضاف: أن "مواقف العاهل المغربي الرافضة لصفقة القرن وتهويد المدينة المقدسة ومبادراته الكريمة معروفة، آخرها توجيهه بإرسال دعم بالأغذية والأدوية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتهاكات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق الأربعاء وصل هنية إلى الرباط، في زيارة غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها للمملكة المغربية، بدعوة من حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي.

وحسب الموقع الإلكتروني لحركة "حماس"، تهدف الزيارات إلى "تحشيد الموقف العربي والإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us