أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد فيروس Covid-19 في 14 يناير/كانون الثاني، وتلقىحتى الآن أكثر من 23.36 مليون شخص لقاحاتهم الأولى، فيما تلقى 14.05 مليون شخص كلتا الجرعتين.

ولا تختلف عملية الحصول على موعد للقاح فيروس كورونا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة في تركيا، عن تلك الخاصة بالمواطنين الأتراك.

وتعتمد الأهلية لتلقي اللقاح على حالة الإقامة للأجانب الذين يعيشون في البلاد، إذ يمكن أن يحصل أي شخص يحمل بطاقة إقامة على فرصة من خلال الخضوع لنفس الإجراءات التي يخضع لها المواطنون الأتراك، ولا تختلف طريقة التعامل للأجانب عن المواطنين الأتراك الذين يُمنحون الأولوية حسب الفئة العمرية والمهنية.

وجرى تطعيم الأطباء وموظفي الرعاية الصحية والعاملين في مهن حسّاسة والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والعاملين في القطاع السياحي والمقاهي والمطاعم وخدمات التوصيل والقطاع التعليمي بشكل كامل، كما يجري حالياً تطعيم كل من تزيد أعمارهم على 35 عاماً وجميع المشمولين ببرنامج التأمين الصحي الحكومي (SGK)، حسب وزارة الصحة التركية.

ونشرت TRTWorld إرشادات مرئية حول كيفية الحصول على موعد لقاح من خلال e-Nabiz ، وهو تطبيق يمكن للمقيمين المؤهلين والمهنيين الصحيين استخدامه لتحديثات البيانات الصحية.

وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت معدلات التطعيم بشكل ملحوظ، إذ كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الثلاثاء، عن إجراء مليون و240 ألفاً و311 عملية تطعيم خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد لعدد التطعيمات في يوم واحد.

وبلغ حتى الآن إجمالي عدد جرعات اللقاح التي أُعطيت في تركيا أكثر من 37 مليوناً و414 ألف جرعة، والعدد في ازدياد مستمر.