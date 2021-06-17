سياسة
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محاولة "عض" بوغبا.. هل ينجو روديجر من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟
لن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أي إجراء تأديبي ضد مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديجر في واقعة محاولة عض لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا، خلال مواجهة ضمن كأس أمم أوروبا 2020.
محاولة "عض" بوغبا.. هل ينجو روديجر من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟
حاول المدافع الألماني عض بوغبا، خلال أحداث الشوط الأول من لقاء المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السادسة من المسابقة القارية / AP
17 يونيو 2021

قالت قناة Sky Sports إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يتخذ أي إجراء تأديبي ضد مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديجر في واقعة لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا، خلال مواجهة ضمن كأس أمم أوروبا 2020.

وحاول المدافع الألماني عض بوغبا، خلال أحداث الشوط الأول من لقاء المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السادسة من المسابقة القارية، الثلاثاء.

والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة اللحظة عندما اقترب روديجر من ظهر بوغبا وحاول عضه في كتفه، ثم لف ذراعيه حول اللاعب.

وحاول اللاعب الفرنسي الاعتراض أمام حكم اللقاء، لكنه تجاهل الواقعة ولم يشهر البطاقة الصفراء في وجه المدافع الألماني.

ووفقا للقناة، لن يعاقَب روديجر على مثل هذا السلوك الغريب في المباراة، ولا يرى "يويفا" سبباً وجيهاً لفتح تحقيق بالواقعة.

وصرح بوغبا عقب المباراة في المؤتمر الصحفي بأنه لا يريد استبعاد روديجر، ويفضل ببساطة نسيان هذه اللحظة بسرعة.

وجمع المنتخب الفرنسي نقاط المباراة الثلاث بعد الفوز 1-0، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب البرتغالي.

في المقابل، بقي المنتخب الألماني من دون نقاط في المركز الثالث، متقدماً بفارق الأهداف المتلقاة عن المنتخب الهنغاري صاحب المركز الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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