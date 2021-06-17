سياسة
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صحيفة عبرية: شركات أمنية إسرائيلية تتاجر بلقاحات "فايزر" دون علمها
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية عرضت بيع 3 ملايين جرعة لقاح "فايزر" للسويد، بينما عرضت أخرى بيع 30 مليون جرعة إلى هولندا وفرنسا.
صحيفة عبرية: شركات أمنية إسرائيلية تتاجر بلقاحات "فايزر" دون علمها
شركات أمنية إسرائيلية عرضت على دول أوروبية شراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر دون علمها / Reuters
17 يونيو 2021

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب، الخميس، عن قيام شركات أمنية إسرائيلية مؤخراً بالاتجار بلقاحات شركة "فايزر" الأمريكية المضادة لفيروس "كورونا"، إذ عرضت على دول أوروبية شراء ملايين الجرعات من اللقاح.

وقالت الصحيفة إن إحدى الشركات الأمنية الاسرائيلية عرضت بيع 3 ملايين جرعة لقاح "فايزر" للسويد، بينما عرضت أخرى بيع 30 مليون جرعة إلى هولندا وفرنسا.

وبيّنت أنّ عروض البيع الإسرائيلية للدول الأوروبية تتمّ من دون علم شركة "فايزر" الأمريكية المصنّعة للقاح.

وبحسب الصحيفة فإنّ الحديث يدور عن شركة "mts" التي يديرها جنرال في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال يدعى "روعي بئيري"، الذي شغل منصب قائد اللواء الجنوبي في الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال في منصبه الأخير.

أمّا الشركة الثانية فتسمّى "CDD" التي يديرها " آدم شوستر"، موضحة أنّ الشركة المذكورة عرضت في 19 مارس/آذار الماضي على حكومتي فرنسا وهولندا شراء 30 مليون جرعة لقاح "فايزر".

ونقلت "يديعوت" عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إنّها تحظر الاتجار بلقاح "فايزر"، مؤكّدة أنّ اللقاحات التي وصلت إليها تخضع لـ"متابعة دقيقة من الجهات المختصة، ويحظر بيعها أو تداولها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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