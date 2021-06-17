أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بياناً مشتركاً، الأربعاء، حول "الاستقرار الاستراتيجي" للحد من خطر اندلاع حرب نووية.

وذكر البيان المشترك الذي أعقب قمة بايدن وبوتين بمدينة جنيف السويسرية، أن واشنطن وموسكو أثبتتا أنهما "حتى في فترات التوتر، أنهما قادرتان على إحراز تقدم في الأهداف المشتركة، المتمثلة في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وتهديد اندلاع حرب نووية".

وجاء في البيان أن "تمديد معاهدة "نيو ستارت" في وقت سابق من هذا العام، هو تجسيد لالتزامنا بالحد من الأسلحة النووية".

وأكد "نعيد التأكيد على مبدأ أنه ليس هناك فائز في الحرب النووية، بل يجب ألَّا تحدث أبداً".

وأضاف البيان: "تماشياً مع هذه الأهداف، ستشرع الولايات المتحدة وروسيا معاً في حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي، ونسعى إلى إرساء الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الرئيسان بايدن وبوتين قمة ثنائية، هي الأولى منذ تولي بايدن منصبه، في فيلا "لا غرانج" التاريخية بمدينة جنيف، بحضور وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف، وكان في استقبال طرفي القمة الرئيس السويسري غي بارميلان.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، لمدة 5 أعوام إضافية، لغاية 5 فبراير/شباط 2026.

وأبقت معاهدة "نيو ستارت" ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيراً عمَّا كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.