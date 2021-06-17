حصلت مروحية الاستخدامات المتعددة "غوك باي" التركية على موافقة "منظمة تصاميم الطيران"، وفقاً لبيان أصدرته شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" المنتجة لها.

وأكّد البيان أن مروحية "غوك باي" المطوّرة والمصنّعة محلياً في تركيا، حصلت على موافقة منظمة التصاميم التابعة للمديرية العامة للطيران المدني، بعد اجتياز مراحل الاختبارات الصعبة بنجاح.

ولفت البيان إلى أن "غوك باي" ستحلّق في سماء تركيا قريباً.

وأوضح البيان أن المروحية بذلك خطت خطوة مهمة نحو الحصول على "شهادة النوع"، التي تعني أن المنتج يتوافق مع المعايير العامة، ويمكن البدء في إنتاجه.

وكانت "توساش" من قبل حصلت على الموافقة على إنتاج الجناح الثابت لطائرات "هوركوش"، ليأتي الآن الدور على "غوك باي" المروحية الوطنية بنسبة 100%.