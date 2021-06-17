قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن بثبات موقف تركيا من قضيتي طائرات "F-35" الأمريكية، ومنظومة "S-400" الصاروخية الروسية.

وأفاد أردوغان، في تصريح صحفي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، "أبلغت بايدن بألَّا يتوقع من تركيا اتخاذ خطوات مختلفة في ما يتعلق بملفي طائرات F-35، ومنظومة S-400".

وأضاف أن "الانحياز للتنظيمات الإرهابية بدلاً من الوقوف مع الدولة الحليفة المستهدفة من تلك التنظيمات يعد خطأ تاريخياً".

وأردف أن "داعمي ومشجعي المنظمات الإرهابية سيدركون خطأهم الكبير عاجلاً أم آجلاً".

وبخصوص الوضع في أفغانستان، قال الرئيس أردوغان: إنه "يمكن لتركيا أن تتحمل مزيداً من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها".

وفي ما يتعلق بإقليم "قره باغ"، قال إن مشاركة أرمينيا لأذربيجان خرائط انتشار الألغام التي زرعتها (في الإقليم) ستكون خطوة أولى مهمة لبناء الثقة بينهما.

وأضاف أنه سيعقد قريباً اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: "لا أعتقد وجود نية لدى الروس للتأخير في فتح الممر"، في إشارة إلى ممر "زنغزور" الذي يربط المناطق الغربية من أذربيجان وإقليم ناختشيفان المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يربط تركيا وأذربيجان.