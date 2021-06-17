سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: أبلغت بايدن بثبات موقفنا من "F-35" و"S-400"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف بلاده ثابت تجاه مسألة "F-35" و"S-400" مع الولايات المتحدة. وهذا ما اخبر به نظيره الأمريكي جو بايدن في لقائهما على هامش قمة الناتو في بروكسل.
أردوغان: أبلغت بايدن بثبات موقفنا من "F-35" و"S-400"
أردوغان التقى بايدن على هامش قمة الناتو في بروكسل / Reuters
17 يونيو 2021

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن بثبات موقف تركيا من قضيتي طائرات "F-35" الأمريكية، ومنظومة "S-400" الصاروخية الروسية.

وأفاد أردوغان، في تصريح صحفي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، "أبلغت بايدن بألَّا يتوقع من تركيا اتخاذ خطوات مختلفة في ما يتعلق بملفي طائرات F-35، ومنظومة S-400".

وأضاف أن "الانحياز للتنظيمات الإرهابية بدلاً من الوقوف مع الدولة الحليفة المستهدفة من تلك التنظيمات يعد خطأ تاريخياً".

وأردف أن "داعمي ومشجعي المنظمات الإرهابية سيدركون خطأهم الكبير عاجلاً أم آجلاً".

وبخصوص الوضع في أفغانستان، قال الرئيس أردوغان: إنه "يمكن لتركيا أن تتحمل مزيداً من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها".

وفي ما يتعلق بإقليم "قره باغ"، قال إن مشاركة أرمينيا لأذربيجان خرائط انتشار الألغام التي زرعتها (في الإقليم) ستكون خطوة أولى مهمة لبناء الثقة بينهما.

وأضاف أنه سيعقد قريباً اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: "لا أعتقد وجود نية لدى الروس للتأخير في فتح الممر"، في إشارة إلى ممر "زنغزور" الذي يربط المناطق الغربية من أذربيجان وإقليم ناختشيفان المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يربط تركيا وأذربيجان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us