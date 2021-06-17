سياسة
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مرسيدس عدّلته.. ما قصة "الزر السحري" في سيارة هاميلتون لفورمولا 1؟
عدّلت شركة مرسيدس زراً في مقود سيارة لويس هاميلتون لمنع تكرار خطأ سباق جائزة أذربيجان  لـ"فورمولا 1" بسبب ضغطه على "الزر السحري" بشكل خاطئ. فما قصة هذا الزر؟
مرسيدس عدّلته.. ما قصة "الزر السحري" في سيارة هاميلتون لفورمولا 1؟
مرسيدس تعدل "الزر السحري" لسيارة هاميلتون بعد انتكاسة باكو / AP
17 يونيو 2021

أعلنت شركة مرسيدس أنها عدّلت "الزر السحري" في مقود سيارة لويس هاميلتون لمنع تكرار خطأ سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن سباقات "فورمولا 1" الذي أخفق خلاله بطل العالم سبع مرات في الحصول على أي نقطة.

وارتكب هاميلتون خطأ عند استئناف السباق الذي أُقيم في باكو وتبيّن في وقت لاحق أنه كان بسبب الضغط على "زر المكابح السحري" بشكل خاطئ.

وأبلغ سائق مرسيدس الصحفيين: "ضغطت على أحد الأزرار مما أدى إلى عمل المكابح الأمامية فقط"، وأضاف: "هناك زر يساعدنا على إحماء المكابح الأمامية وعندما انطلق (سيرجيو) بيريز بالغت في رد الفعل وضغطت بالخطأ على الزر وأغلقت المكابح إذ لم تعمل سوى المكابح الأمامية".

وأدى حادث ماكس فرستابن سائق "رد بول" ومتصدّر فورمولا 1 بعد انفجار إطاره الأيسر الخلفي قرب النهاية إلى انتقال صدارة السباق إلى زميله في رد بول سيرجيو بيريز.

وتوقف السباق وعند استئنافه أغلق هاميلتون المكابح ليخرج عن مسار الحلبة ويكتفي بالمركز 15 فيما فاز بيريز.

وقال السائق البريطاني هاميلتون للصحفيين في جائزة فرنسا الكبرى: "غطينا الزر للتأكد من أنني لن أستطيع لمسه عن طريق الخطأ في المستقبل.

وتابع: "إنه حل قصير الأجل، من الواضح أن تغيير المقود ليس سهلاً أو تحريك الأزرار، سنبحث عن حل على المدى الطويل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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