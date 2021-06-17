وقعت شركتا "أكسون موبيل" و"شلمبرجر" الأمريكيتان، الخميس، عقداً لحفر 96 بئراً نفطية في حقل غرب القرنة العملاق جنوب العراق.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر وزارة النفط العراقية، بحضور وزير النفط إحسان عبد الجبار، وفق بيان للوزارة.

وقال عبد الجبار، في البيان، إن "العقد سيضيف طاقة 200 ألف برميل يومياً لإنتاج حقل غرب القرنة الأول خلال خمس سنوات".

وأضاف الوزير العراقي أن "المشروع سوف يوفر 600 وظيفة لأبناء المناطق المحيطة بالحقل ولأبناء محافظة البصرة".

ونسب البيان لوكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، القول إن "معدل الإنتاج الحالي لحقل غرب القرنة يبلغ 380 ألف برميل باليوم، في حين أن الطاقة المتاحة للحقل هي أكثر من 500 ألف برميل باليوم".

وأوضح حطاب أن إنتاج الغاز المستثمر من الحقل يبلغ 150 مليون قدم مكعب قياسي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 480 مليون و566 ألف دولار، وفقاً للبيان.

وبدأ العراق نهاية 2020 بخطة لرفع الطاقة التصديرية من موانئ جنوبي البلاد إلى 6 ملايين برميل نفط يومياً بنهاية عام 2023، وفق وزارة النفط.

وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه استجابة لاتفاق تحالف "أوبك "، كانت الصادرات العراقية تتراوح بين 3.3 و3.5 ملايين برميل يومياً.

وتملك "إكسون موبيل" 32.7% من حقل غرب القرنة-1، وهو من أكبر مرابض النفط العراقية، وتقدر احتياطياته بنحو 8.5 مليار برميل.