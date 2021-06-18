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الرئيس رجب طيب أردوغان يقول إن قوة الاتحاد الأوروبي مرهونة بعضوية تركيا الكاملة، ومجلس النواب الأمريكي يؤيد سحب سلطة استخدام القوة العسكرية من الرئيس.

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أردوغان: قوة الاتحاد الأوروبي مرهونة بعضوية تركيا الكاملة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدفه في التحول إلى مركز جذب وقوة دون العضوية الكاملة لتركيا. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، بأنطاليا التركية: "نتوقع أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي بأسرع وقت، وأن يحقق تقدماً في عملية انضمام تركيا في إطار أجندة إيجابية". [TRT عربي]

مجلس النواب الأمريكي يؤيد سحب سلطة استخدام القوة العسكرية من الرئيس

أيد مجلس النواب الأمريكي الخميس إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، الذي سمح بشن الحرب في العراق. [TRT عربي]

ومن أجل تفعيل الإلغاء ليصبح قانوناً، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، إضافة إلى توقيع الرئيس جو بايدن، الذي أعلن دعمه الإلغاء. [TRT عربي]