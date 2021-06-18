افتتح أحد السعوديين مقطع فيديو، قال إنه صوّره على سواحل جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، حيث قال إنه "أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران".

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على تويتر، وأعادت حسابات عدة نشره بكثافة، مما وضع هاشتاغ #أول_سعودي_بجزيرة_تيران ضمن المواضيع المتصدرة لتويتر في السعودية.

ووصف السعودي ما شاهده في الفيديو بـ"كأنه خيال وليس حقيقة".

وفرضت السعودية سيطرتها على جزيرتَي تيران وصنافير بعد أن نقلت القاهرة السيادة عليهما إلى الرياض في 2016، وسط احتجاجات شعبية عنيفة في مصر.

وتقع كل من تيران وصنافير بمحاذاة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، في قلب الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، المطلّ على خليج العقبة.