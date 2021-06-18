سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | أول سعودي يقول إنه يتجول في جزيرة تيران التي "تنازلت" عنها القاهرة
افتتح أحد السعوديين مقطع فيديو، قال إنه صوّره على سواحل جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، حيث قال إنه "أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران".
شاهد | أول سعودي يقول إنه يتجول في جزيرة تيران التي "تنازلت" عنها القاهرة
تيران وصنافير / Reuters
18 يونيو 2021

افتتح أحد السعوديين مقطع فيديو، قال إنه صوّره على سواحل جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، حيث قال إنه "أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران".

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على تويتر، وأعادت حسابات عدة نشره بكثافة، مما وضع هاشتاغ #أول_سعودي_بجزيرة_تيران ضمن المواضيع المتصدرة لتويتر في السعودية.

ووصف السعودي ما شاهده في الفيديو بـ"كأنه خيال وليس حقيقة".

وفرضت السعودية سيطرتها على جزيرتَي تيران وصنافير بعد أن نقلت القاهرة السيادة عليهما إلى الرياض في 2016، وسط احتجاجات شعبية عنيفة في مصر.

وتقع كل من تيران وصنافير بمحاذاة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، في قلب الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، المطلّ على خليج العقبة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us