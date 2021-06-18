سياسة
2 دقيقة قراءة
"قدّم التجارة على التعذيب".. انتقادات لجونسون بسبب لقائه وليّ عهد البحرين
نشرت صحيفة الغارديان تقريراً أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تَعرَّض للانتقاد على خلفية لقائه وليّ عهد البحرين.
"قدّم التجارة على التعذيب".. انتقادات لجونسون بسبب لقائه وليّ عهد البحرين
انتقادات لبوريس جونسون بعد لقائه وليّ العهد البحريني
18 يونيو 2021

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً للمحرر الدبلوماسي في الصحيفة باتريك وينتور، بعنوان "انتقادات شديدة لبوريس جونسون بسبب اجتماعه مع وليّ العهد البحريني".

ويشير الكاتب إلى أن جونسون اتُّهم بتفضيل التجارة على قضية التعذيب، بعد أن التقى رئيس الوزراء البحريني، وليّ العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في داونينغ ستريت، لمناقشة اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج.

وجاء في بيان داونينغ ستريت، بعد الاجتماع الذي لم يُعلَن عنه مسبقاً، بسبب "مخاوف أمنية" حسب أحد المسؤولين، أن الجانبين اتفقا على "زيادة تعزيز تعاوننا الاقتصادي والأمني والدبلوماسي" حسب الصحيفة.

وأشارت الغارديان إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى إبرام صفقة تجارية جديدة مع دول الخليج، إما بشكل ثنائي عبر دول فردية، وإما من خلال مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ البحرين.

وتُعَدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، إذ بلغت التجارة الثنائية ما يقرب من 45 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، حسب الصحيفة.

وأشارت الغارديان إلى أنه من المرجح أن تواجه المملكة المتحدة تدقيقاً برلمانياً مكثفاً لأي صفقات تجارية مع دول الخليج بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان. ونقلت عن لورد سكريفن قوله: "أشعر بالقلق، ولكن للأسف لم أُفاجأ من تمديد رئيس الوزراء السجادة الحمراء وتفضيل التجارة على التعذيب من خلال اجتماعه مع وليّ العهد اليوم. حتى البيان الصحفي الرسمي لم يذكر انتهاكات حقوق الإنسان".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us