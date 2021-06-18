نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً للمحرر الدبلوماسي في الصحيفة باتريك وينتور، بعنوان "انتقادات شديدة لبوريس جونسون بسبب اجتماعه مع وليّ العهد البحريني".

ويشير الكاتب إلى أن جونسون اتُّهم بتفضيل التجارة على قضية التعذيب، بعد أن التقى رئيس الوزراء البحريني، وليّ العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في داونينغ ستريت، لمناقشة اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج.

وجاء في بيان داونينغ ستريت، بعد الاجتماع الذي لم يُعلَن عنه مسبقاً، بسبب "مخاوف أمنية" حسب أحد المسؤولين، أن الجانبين اتفقا على "زيادة تعزيز تعاوننا الاقتصادي والأمني والدبلوماسي" حسب الصحيفة.

وأشارت الغارديان إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى إبرام صفقة تجارية جديدة مع دول الخليج، إما بشكل ثنائي عبر دول فردية، وإما من خلال مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ البحرين.

وتُعَدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، إذ بلغت التجارة الثنائية ما يقرب من 45 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، حسب الصحيفة.

وأشارت الغارديان إلى أنه من المرجح أن تواجه المملكة المتحدة تدقيقاً برلمانياً مكثفاً لأي صفقات تجارية مع دول الخليج بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان. ونقلت عن لورد سكريفن قوله: "أشعر بالقلق، ولكن للأسف لم أُفاجأ من تمديد رئيس الوزراء السجادة الحمراء وتفضيل التجارة على التعذيب من خلال اجتماعه مع وليّ العهد اليوم. حتى البيان الصحفي الرسمي لم يذكر انتهاكات حقوق الإنسان".