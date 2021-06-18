سياسة
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اقتربت نهاية صلاحيتها.. إسرائيل سترسل للسلطة الفلسطينية مليون لقاح كورونا
قالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترسل إلى السلطة الفلسطينية نحو مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا تنتهي صلاحيتها قريباً، على أن "تتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصّصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".
اقتربت نهاية صلاحيتها.. إسرائيل سترسل للسلطة الفلسطينية مليون لقاح كورونا
ستحوّل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية نحو مليون جرعة تنتهي فاعليتها قريباً / AP
18 يونيو 2021

أعلنت اسرائيل الجمعة، أنها ستسلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل نهاية صلاحيتها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الدفاع: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، إذ ستحوّل إسرائيل بموجبه نحو مليون جرعة تنتهي فاعليتها قريباً، إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصَّصَتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أنه "صُدّق على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزوناً كافياً من اللقاحات التي تلبّي حالياً كل احتياجاتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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