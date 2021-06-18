سياسة
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أردوغان: لنجعل الطاقة شرقي المتوسط محور تعاون لا صراع
دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محوراً للتعاون عوضاً عن الصراع. كما أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع جميع المناطق من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادي إلى آسيا.
أردوغان: لنجعل الطاقة شرقي المتوسط محور تعاون لا صراع
دعا أردوغان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الدبلوماسي" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محوراً للتعاون عوضاً عن الصراع / AA
18 يونيو 2021

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محوراً للتعاون عوضاً عن الصراع.

جاء ذلك الجمعة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الدبلوماسي" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال الرئيس أردوغان مخاطباً المشاركين في المنتدى: "يمكننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضاً عن الصراع".

وأكد رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع المناطق كافة من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادي إلى آسيا.

في سياق آخر، أشار الرئيس أردوغان إلى أن المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم.

كما أكد أنه "من المهم عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في موضوع اللقاحات لعدم تكرار الأخطاء الحاصلة أثناء جائحة كورونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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