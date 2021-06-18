دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محوراً للتعاون عوضاً عن الصراع.

جاء ذلك الجمعة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الدبلوماسي" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال الرئيس أردوغان مخاطباً المشاركين في المنتدى: "يمكننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضاً عن الصراع".

وأكد رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع المناطق كافة من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادي إلى آسيا.

في سياق آخر، أشار الرئيس أردوغان إلى أن المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم.

كما أكد أنه "من المهم عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في موضوع اللقاحات لعدم تكرار الأخطاء الحاصلة أثناء جائحة كورونا".