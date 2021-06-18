سياسة
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ضمن الأعلى عالمياً.. كم بلغ عدد عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا؟
أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن حصيلة التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاحات كورونا تجاوزت الـ40 مليوناً. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة، إن تركيا التاسعة عالمياً من حيث عدد عمليات التطعيم.
ضمن الأعلى عالمياً.. كم بلغ عدد عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا؟
ضمن الأعلى عالمياً.. كم بلغت عدد عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا؟ / AA
18 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن حصيلة التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاحات كورونا تجاوزت الـ40 مليوناً.

وأوضحت معطيات الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 25 مليوناً و739 ألفاً و999، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 14 مليوناً و262 ألفاً و746.

وأفادت أن عدد عمليات التطعيم في تركيا، حتى عصر الجمعة، بلغ 40 مليوناً و2745.

وأظهرت المعطيات إجراء أكثر من مليون عملية تطعيم بلقاح كورونا يومياً في آخر أسبوع.

وفي السياق، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة، إن تركيا التاسعة عالمياً من حيث عدد عمليات التطعيم.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيجري تلقيحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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