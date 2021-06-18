سياسة
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واشنطن تدرس رصد ميزانية لتجديد مخزون "القبة الحديدية" الإسرائيلية
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن وزارته ستعمل على تجديد بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، بعد أن أرهقتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، حسب موقع تايمز أوف إسرائيل.
واشنطن تدرس رصد ميزانية لتجديد مخزون "القبة الحديدية" الإسرائيلية
قال أوستن إن البنتاغون سترسل إلى الكونغرس الأمريكي طلب ميزانية لمزيد من الصواريخ الاعتراضية لإسرائيل / AA
18 يونيو 2021

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن وزارته ستعمل على تجديد بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، بعد أن أرهقتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، حسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

وقال أوستن إن البنتاغون سترسل إلى الكونغرس الأمريكي طلب ميزانية لمزيد من الصواريخ الاعتراضية لإسرائيل، فيما لا تزال تفاصيل الطلب الإسرائيلي قيد الدراسة.

ويأتي القرار الأمريكي بعد الزيارة التي أجراها وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، لواشنطن قبل أسبوعين والتي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع.

من جانبه قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في وقت سابق من هذا الشهر، إن غانتس كان يخطط لتقديم طلب بمليار دولار إلى البنتاغون لتجديد ترسانة نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية، بعد أن شهدت بطاريات الدفاع الجوي استخداماً مكثفاً خلال 11 يوماً من القتال المكثف بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، استمر 11 يوماً، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن داخل إسرائيل كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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