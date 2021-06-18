أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، نجاح اختبار صاروخ "أطمجة" المضاد للسفن، في آخر اختبار له قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية.

وقال أردوغان إن الصاروخ محلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، موضحاً أنه لأول مرة جرى وضع سفينة كهدف لصاروخ "أطمجة" محققاً إصابة كاملة.

وأشار إلى أن "السيف الفولاذي للوطن الأزرق، صاروخ أطمجة، تمكن من إصابة سفينة لأول مرة كهدف له، قبل إدراجه ضمن ترسانة الأسلحة اليوم. نبارك لقواتنا المسلحة والبحرية".

ونشر الرئيس التركي مقطعاً مصوراً لصاروخ "أطمجة" قبل الاختبار ولحظة إصابة الهدف.

وتعد شركة روكيتسان التركية للصناعات العسكرية، هي المطور لصاروخ أطمجة الذي يصل مداه إلى 250 كيلومتراً، ويمكنه الطيران في مستوى يقترب من سطح البحر.

وتأسست شركة روكيتسان المساهمة في 14 يونيو/حزيران 1988، ومقرها في منطقة تشانكايا بأنقرة، لتنضم إلى المؤسسات العسكرية التركية مثل "أسيل سان"، و"هوالسان" وغيرهما، لتحقيق اكتفاء ذاتي لتركيا من الصناعات العسكرية.

وتخصصت "روكيتسان" منذ إنشائها في تطوير وإنتاج منظومات القذائف والصواريخ الجوية الأرضية البحرية في تركيا.