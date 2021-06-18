دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى اليقظة لمنع تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي دفع بريطانيا هذا الأسبوع إلى تأجيل التخفيف المخطط له لقيود كبح الجائحة في إنجلترا.

وقالت ميركل إنه في حين أن ألمانيا ظهرت بها أعداد منخفضة للغاية من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الوقت الراهن، فإن السلالة المتحورة "دلتا" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة.

وأضافت ميركل للصحفيين في برلين قائلة "لا يمكننا التظاهر بأن كورونا قد انتهى".

في وقت سابق من الأسبوع، أرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موعد رفع القيود التي فرضت على الاختلاط الاجتماعي، لأربعة أسابيع، حيث سجلت الحكومة الآلاف من حالات الإصابة المؤكدة مؤخراً، معظمها من السلالة "دلتا".

جاءت تصريحات ميركل قبل عشاء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها زعيماً أجنبياً في ألمانيا منذ العام الماضي.

بدوره قال ماكرون إنه من المهم توخي اليقظة، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اغتنام قمة قادمة لمناقشة كيفية تنسيق قيود السفر بشكل أفضل أثناء الجائحة، وهو أمر كافحت الكتلة المكونة من 27 دولة للقيام به بعد أكثر من عام من بدء تفشي المرض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في تصريحات الجمعة، إن “العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع وخصوصاً الشباب”، مضيفاً أن “هذه السلالة تجعل الوضع الوبائي أكثر خطورة”.

وعلى جانب آخر قال مسؤول كبير في هيئة الصحة العامة بألمانيا الجمعة، إن السلالة دلتا شديدة العدوى ستكون الأكثر انتشاراً في ألمانيا بحلول الخريف بحد أقصى، وحث المواطنين على مواصلة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والتطعيم.

وكان رئيس بلدية موسكو قد أوضح الجمعة أن العاصمة الروسية تواجه موجة قياسية من الوباء ناجمة عن تفشي نسخة دلتا المتحوّرة، معلناً بعض القيود لكنه حرص على عدم فرض تدابير إغلاق صارمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في الهند لأول مرة، انتشرت حالياً في أكثر من 80 دولة وأن خبراء الصحة يراقبون الطفرات الأخرى المحتملة لها.