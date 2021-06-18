صنعت لينا خان التاريخ عندما عينت في وقت سابق من هذا الأسبوع كأصغر شخص على الإطلاق يتولى منصب رئيس لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة.

ولجنة التجارة الفيدرالية هي وكالة معنية بفرض قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

والثلاثاء، صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان، بواقع 69-28 صوتاً. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رشحها للمنصب، وهو ما اعتبرته "شرفاً عظيماً" لها.

وكتبت خان على تويتر بعد المصادقة عليها: "ممتنة جداً لاختيار مجلس الشيوخ لي. أنشأ الكونغرس لجنة التجارة الفيدرالية لحماية المنافسة العادلة والمستهلكين والعاملين والشركات النزيهة من الممارسات غير العادلة والمضللة".

لينا خان التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتعمل أستاذة للحقوق في جامعة كولومبيا الأمريكية، بدأت عملها كصحفية ومحللة سياسية.

واكتسبت سمعة طيبة في مجالها باعتبارها ناقداً شرساً لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.